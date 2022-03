Kaasani Unics nõuab sõja tõttu klubist lahkunud ameeriklaselt 250 000 dollarit

Unics pole sugugi rahul, et Brantley lepingut rikkudes meeskonnast lahkus. Ameeriklane üritab nüüd liituda G-liiga klubiga, kuid Unics ei taha üleminekut lubada.

Unicsi president Jevgeni Bogatšov on kommenteerinud, et välismängijad ja -treenerid saadetakse konflikti tõttu koju, kuna "kõik on hirmul". Kuigi välismängijad lahkusid, nende lepinguid ei lõpetatud.