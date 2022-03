Therese Johaug võidutses viimast korda kodupubliku ees

Johaug oli sportlaskarjääri lõpetamisest teatanud eile. "Ma tõesti ei taha selle teekonna lõppemist, kuid kõige jaoks on oma aeg ja ma arvan, et minu jaoks on saabunud just õige aeg teha midagi muud," sõnas Johaug. Norralanna rõhutas, et ka kohutav Ukraina sõda mõjutas tema otsust.