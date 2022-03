FOTOD ja TÄISPIKKUSES| Raisma ja Zopp kindlustasid paarismänguga Eesti Davis Cupi meeskonna püsimajäämise Maailmaliiga II gruppi

Jürgen Zopp alistas eile Vanuatu tennisisti Clement Mainguy 6:2, 6:4, Mark Lajal tegi selja prügiseks külaliste esinumbril, Põhja-Mariaanidelt pärit Colin Sinclairil tulemusega 7:5, 7:5. Paarismängus olid Zopp ja Kenneth Raisma Sinclairist ja Brett Baudinet'st paremad 6:4, 6:2.

"Tunne on hea. Kodupubliku ees on ikka tore võita ja Jürgeniga koos väljakul olla. Kergelt see võit ei tulnud. Paarismängus võivad üks-kaks punkti siia-sinna palju muuta," kommenteeris Raisma.

"Esimene sett oli päris tihe. Vedas, et 4:4 pealt breigi kätte saime. Teises setis olime ise vabamad, siis läks juba lihtsamalt. See, et teise seti esimese geimi kätte saime, oli suur boonus. Oleks see pikk geim teisele poole läinud, võinuks see ka 6:4 või 7:5 lõppeda. Oli hea, et saime kohe minema ja 4:0 ette. Sellest seisust oli vastastel juba raske uute pallidega tagasi tulla."

Raisma tõdes, et Lajali eilne võit külaliste esinumbri vastu võttis kogu tiimil pinged maha. "See oli see, mis otsustas, kes selle matši võidab," sõnas ta.

Üksikmängus, mis matšivõitja suhtes enam kaalu ei omanud, võitis Vladimir Ivanov kindlalt 6:2, 6:2 Matthew Stubbingsit.

Maailmaliiga II grupi mängud peetakse tänavu septembri keskel.

