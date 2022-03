Tallinnas sündinud spordiarst lahkus Venemaa antidopingust: see on minu protest Ukraina sõja vastu

"Minu otsus on osaliselt tingitud isiklikest põhjustest, kuid ma ei saa eitada, et olukord Ukrainas mõjutas minu otsust. Arvestades tippspordi olulisust Venemaa praegusele poliitilisele süsteemile, kogen, et sellel ametikohal tegutsedes teenin kaudselt võimulolijate vajadusi. See lõpeb siin. Olgu see minu protest sõjategevuse vastu Ukrainas," teatas Iljukov.

RUSADA erapooletuks esindajaks valiti Iljukov just WADA soovitusel. Iljukov rääkis Yle`le, et Venemaal töötamine oli paljuski õpetlik ja silmiavav. Eelkõige sai talle selgeks, kui oluline on tippsport Venemaa poliitikas.

Küsimusele, milline on RUSADA tulevik, vastab Iljukov hoolikalt sõnu valides: "Me saame ehitada hea organisatsiooni, kuid see on siiski osa suuremast süsteemist. Isegi kui organisatsioon on funktsionaalne ja järgib kõiki rahvusvahelisi reegleid, ei muuda see tegelikult süsteemi ennast. Nii et ma ei hakkaks rääkima organisatsioonist, kui süsteem on selline, nagu ta on."