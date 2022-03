Rida Soome hokimehi on KHLi klubidest lahkunud

Reede pärastlõunal selgus, et Ufa Salavat Julajevist on lahkunud soomlased Teemu Hartikainen, Sakari Manninen ja Juha Metsola ning taanlane Philip Larsen.

"Olkinuora lahkub KHL-ist - nagu teisedki Soome mängijad. Kui kõik lahkuvad, tähendab see, et asi on nende eest otsustatud. Spordi ja poliitika segiajamine on halb," ütles Laskov.