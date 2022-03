Venemaa profirattur kolis Prantsuse lipu alla

UCI on otsustanud, et Venemaa ja Valgevene koondised ning kuus nende riikidega seotud rattameeskonda ei saa UCI egiidi all peetavatel võistlustel osaleda. Samas võivad Venemaa ja Valgevene ratturid, kes esindavad teisi profitiime, neutraalse lipu all edasi võistelda.