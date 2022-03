Spordijuht kritiseeris paraolümpia avamisel Ukraina sõda, Hiina televaatajad seda ei kuulnud

Paraolümpiakomitee juht teatas oma kõnes muu hulgas: "Ma tahan alustada rahusõnumiga. Juhin organisatsiooni, mis keskendub võrdõiguslikkusele ja mitmekesisuse toetamisele. Mind hirmutab see, mis praegu maailmas toimub. 21. sajand on dialoogi ja diplomaatia, mitte sõja ja vihkamise aeg."

Dreyeri sõnul Hiina telepublik seda aga ei kuulnud. "Hiina vaatajatele ja kuulajatele tundus, et Parsonsi mikrofon oli katki. Tegelikult tsenseeriti Hiinas tema kõnet selles kohas, kus ta rääkis, kui hirmul on ta maailma sündmuste pärast," säutsus Dreyer.

Dreyeri lisas: "Strateegia tundub olevat selline, et sõda ei tohi mainida, aga see ei tähenda, et sõda ei peaks kasutama. Hiinlastel on lubatud olla Venemaa tegude suhtes neutraalsed või julgustavad, nagu näitab riigi sotsiaalmeedia. Tsensuur moonutab endiselt Hiinat."