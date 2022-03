Eesti vilemehel täitub 500 kohtumist Eesti kõrgliigas

„Minu jaoks on tegemist tõeliselt tähtsa saavutusega,” rääkis Vinogradov. „Kohtunikutööga alustades ma sellist arvu eraldi eesmärgiks ei seadnud. Olen kohtunik olnud pikka aega ja sellest on saanud minu teine elu. See töö meeldib mulle väga ja on minu elus tähtsal kohal,” lisas kogenud kohtunik.