Eesti spordiklubi ulatas ukrainlastele abikäe: naised viidi lastele järele, üks mees siirdus otse rindele

Pilden rääkis Eesti Päevalehele ja Delfile, et kõik Poola-Ukraina piirile reisinud inimesed töötavad Eestis. "Üks tütarlaps oli jätnud oma kaks last vanaema hoole alla. Kohe, kui täna hommikul piirile jõudsime, sai ta ühe ukrainlase auto peale ja läks üle piiri oma lastele järele. Lapsed olid tulnud Kiievist piirile kolm päeva."

Vabatahtlik autojuht tunnistab, et kuigi Przemyślis ei ole olukord kõige hullem, on seal raske infot leida. "Seis on suhteliselt kaootiline. Seda keskust, kuhu läksin, ma otsisin pool tundi. Narva suurune linn, aga mingit infot ei ole ja inimesi ei saa kätte. Lõpuks sain info Go Busi juhilt."

Kui Pildeniga telefonis räägin, palub üks teine kohapeal olev Eesti vabatahtlik sõna. Ta teatab: "Kus on Eesti riigi poolt koordinaatorid, kes seda äraminekut siin koordineerivad? Siin on kõik puhtalt vabatahtlikud, kes on tulnud oma töö juurest ja jätnud oma töö. See on Eesti riigi probleem."