Therese Johaug lõpetab sportlaskarjääri

"Therese tunneb, et on aeg teha elus midagi muud. Ring sai täis, kui ta võitis Pekingist kolm olümpiakulda. Ta on saavutanud kõik endale seatud eesmärgid. Arvan, et ta tegi otsuse pärast kolme Pekingi kulla võitmist. Ta jõudis tippu," kommenteeris Ernst VG-le.