Tulevikulootuse sparringupartneriks hakanud Kenneth Raisma pole otsustanud, mis ta enda karjäärist saab

ITF-i karussellis möödunud aastal üksikmängus viiel turniiril - viimati detsembris Dohas - osalenud Raisma on kätt soojas hoidnud Saksamaa klubisarjas, kus on nüüdseks kuu aega järjest nädalavahetuseti mängimas käinud. Eestis kuulub ta tartlase Oliver Ojakääru (ITF juunioride edetabelis 193.) taustajõudude hulka.

Tõsisemale tennisesõbrale ei vaja Raisma juunioride karjääri saavutused enam ilmselt tutvustamist: endine seitsmes reket, 2016. aasta Wimbledoni poiste paarismängu võitja koos Stefanos Tsitsipasega, samast aastast Australian Openi ja US Openi üksikmängu veerandfinalist. Raisma juunioride päevile tagasi mõeldes oli põnev vaadata viimase suure slämmi turniiri, Austraalia lahtiste meeste üksikmängu tabelit. Nimelt jõudsid seal veerandfinaali kõik Kennethiga Wimbledoni finaalis väljakut jaganud mehed: Tsitsipas (ATP 5.), Denis Shapovalov (ATP 13.) ja Felix Auger-Aliassime (ATP 9.).

Viimased viis aastat on Raisma aga maadelnud vigastustega ning paratamatult on ta pidanud kunagised unistused ja eesmärgid ümber sõnastama või siis sootuks kõrvale heitma, sest prioriteet number üks on alati olnud tervise korda saamine.