Ukraina kaardilugeja otse Kiievi punkrist: Venemaa rallisõitjad pole motosportlased, vaid argpüksid

Paljud spordialaliidud on pärast Ukrainale kallale tungimist Venemaa ja Valgevene sportlastel võistlemise keelanud, aga rahvusvaheline autoliit FIA otsustas sel nädalal pehmema lähenemise kasuks. Võistlemine on lubatud, aga oma riigi lipu asemel pannakse nimede taha FIA lipp.

„Minu head sõbrad Poolast ja Eestist Maciej Szczepaniak ja Martin Järveoja avaldavad FIA-le survet, et venelased maailma motospordist täielikult eemaldataks. Loodan, et see sõnum levib üle kogu maailma,” rääkis 40-aastane Tšerepin, kes andis portaalile DirtFish intervjuu otse Kiievis asuvast punkrist.

„FIA otsus on sama nagu olla 90 protsenti rase. Tegelikult on ju nii, kas oled rase või mitte. Isegi FIFA ja UEFA, kes sõltuvad olulisel määral Venemaa rahast, ütlesid, et Venemaa jalgpall on rahvusvaheliselt 100 protsenti tühistatud. FIA otsustas, et okupandid ja inimesed, kes on sõja rahastamisega otseselt seotud, nagu näiteks Nikolai Grjazini isa, saavad võistelda. Kuidas saab ükski FIA liige nõus olla, et nende lipp antakse okupantidele?” küsis Tšerepin.

Tšerepin luges 2010. aastate keskel kaarti Ukraina sõitjale Jurii Protasovile. Aastatel 2014–2015 jõuti WRC2 sarjas kaheksal korral poodiumile.

Kuigi Venemaa rallisõitja Aleksei Lukjanuk teatas, et enne sõja lõppu tema ei võistle, palub Tšerepin Venemaa ja Valgevene rallisõitjatelt oluliselt suuremat toetust.

„Olen saanud üle kogu maailma suurt toetust. Välja arvatud kahest riigist – Venemaa ja Valgevene. Ükski neist, kelle vastu olen karjääri jooksul võistelnud, pole teinud normaalset, munadega otsust. Võib-olla nad on sularahaautomaadi juures järjekorras, sest varsti on sanktsioonide tõttu raha otsas. Igatahes on tegu täielike argpüksidega. Lukjanuk ja Grjazin pole õiged motosportlased. Nad on inimesed, kes kardavad ja on argpüksid. Nad ei julge seisukohta võtta,” ütles Tšerepin.