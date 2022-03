25-aastane rootslasest kahekordne olümpiavõitja lõpetab ootamatult karjääri

Pekingi olümpiamängudel nii 5000 kui 10 000 meetri distantsil kulla võitnud van der Poel vihjas juba olümpia järel, et ei pruugi enam pikalt tippsportlasena jätkata. "Ma ei usu, et hakkan käimasoleva hooaja järel edasi panustama sellele, et olla maailma parim," andis rootslane Pekingi Aftonbladetile järel krüptilise kommentaari.