Ukraina korvpallikoondise peatreenerile pakuti Venemaal tööd: ütlesin, et andke mulle automaatrelv ja sõidan läbi Kremli

Ajal, mil Venemaa väed president Vladimir Putini käsul Ukrainasse tungisid, oli Ukraina rahvuskoondis Hispaanias, et mängida 2023. aasta MM-i valiksarja raames Hispaaniaga. Mitmed koondislased viibivad nüüdseks aga Lätis.

"Ukrainlaste jaoks on väga oluline olla koduriigile võimalikult lähedal," vahendas Läti Delfi Bagatskise sõnu. "Ütlesin neile, et proovin aidata neil Lätis varjupaiga leida. Tänu Läti meeskonnamängude ühingu juhile Kaspars Gorkšile ja kohalikule korvpalliliidule õnnestus meil üsna kiiresti mehed Lätti saada."

Läti Delfi teatel on mitmed mängijad naasnud aga Ukraina-Poola piiri äärde, et põgenikke aidata. Bagatskis ise aitab Ukraina toetusgruppe, mille abil on enam kui 200 last jõudnud riigist Lätti. "Neil on olemas majutus, toit ja võimalus treenida. Ehkki lapsed ei saa koolis käia, peab neil kuidagi tegevust ikka olema," sõnas Bagatskis.

Bagatskis kutsus ühtlasi venelasi üles rohkem Putinile vastu astuma. Lätlase sõnul paljud seda ei tee, sest nii on lihtsam elada. "Siin ei saa käituda nii nagu suurem osa Vene ühiskonnast seda teeb. Kõik on mõistnud sõja hukka. Aga kas keegi on öelnud, et Putin või Kreml on süüdi?" arutles lätlane.

2014. aastal, mil Venemaa annekteeris Krimmi, juhendas Bagatskis Kiievi Budivelnõkit. Samal aastal siirdus ta tööle Venemaale Nižni Novgorodi ridadesse. Bagatskis tunnistas, et toona ta Venemaal töötamise osas kontektsile ei mõelnud.

"Siis oli olukord teine. Nüüd? Saan öelda, et alles kolm päeva tagasi pakuti Venemaalt tööd. Ütlesin (agendile), et andke mulle automaatrelv ja sõidan läbi Kremli. Kas olete hulluks läinud? Kuidas saab üldse mõelda sellisele asjale? Nii kaua, kuni Venemaal valitseb diktatuur, on minu jaoks seal töötamine tabu," tunnistas Bagatskis.