Pargisõidu MK-etapile sõitis kõigest neli naist, Kelly Sildaru jääb jätkuvalt üldliidriks

Vaatamata sellele, et tegemist on nö eel-MM-iga, siis Gruusiasse on jõudnud väga vähesed sportlased. Naiste pargisõidus on kõigest neli osalejat.

Rahvusvaheline Suusaliit FIS kirjutab oma kodulehel, et osalejate arvu mõjutab koroonaviirus, kuid oma mõju on avaldanud ka Venemaa sissetung Gruusiasse. Väidetavalt loobusid väga paljud koondised just Euroopas lahvatanud sõja tõttu Gruusiasse reisimisest.

Nii on naiste pargisõidus startimas ainult šveitslanna Sarah Höfflin, kanadalanna Megan Oldham ning sakslannad Alia Delia Eichinger ja Muriel Mohr. Kelly Sildaru teatas juba Pekingi olümpiamängudel, et tema Gruusiasse ei sõida, kuna samal ajal on tal täita paar sponsorkohustust.

Seega on selge, et Sildaru jääb ka pärast Bakuriani etappi MK-sarja üldliidriks. Sildaru on eelnevast kolmest etapist osalenud kahel ning teeninud 200 punkti. Gruusias startivatest sportlastest on MK-sarjas kõige kõrgemal kohal Höfflin, kes on 80 punktiga üheksas.

Osalejate arv on üsna kasin ka meeste arvestuses, kus stardijoonele on tulemas kõigest 11 sportlast. Nende seas on kaks kohalikku freestyle-suusatajat. Kõige rohkem osalejaid on Šveitsist, kes on Gruusiasse saatnud viis meest.

Bakuriani MK-etapi järel on pargisõidu MK-etapid kavas veel 10.-12. märtsini Prantsusmaal Tignes ja 24.-26. märtsini Šveitsis Silvaplanas.