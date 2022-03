Ukraina jalgpallilegend Andri Ševtšenko: minu perekond keeldub Kiievist lahkumast

Ševtšenko ise elab juba 13 aastat Londonis ja seal on ka tema abikaasa ning lapsed. Samas elavad vutilegendi lähisugulased endiselt Ukrainas.

„Olen uhke ukrainlane. Praegune hetk on minu riigile, minu inimestele ja minu perekonnale väga raske. Minu ema ja õde on jätkuvalt Kiievis. Seal on juhtunud kohutavaid asju. Inimesed surevad, lapsed surevad ja pommid langevad,” rääkis Ševtšenko.