DELFI VIDEO | Eesti koondisele appi tulnud Jürgen Zopp: rõhutaksin, et minu profikarjäär on endiselt läbi

„Rõhutaksin, et profikarjäär on endiselt läbi. Lihtsalt sain kaks-kolm nädalat tagasi kõne, kas tahaksin koondist aidata. Mõtlesin paar päeva ja otsustasin, et proovime ära. Rõhutan, et mul ei ole plaan hakata uuesti profitennist mängima,” tunnistas Zopp.