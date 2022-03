Kuno Tehva segadusest Kalju avamängul: Kalju ei tolereeri sõda, Kalju toetab Ukraina inimesi ja me seisame nende eest alati ja lõpuni!

„Selgitan lühidalt eilse Premium liiga avaürituse plakati saagat, et oleks üheselt mõistetav ja kõigile selge!

Klubi ei keelanud fänne oma uut plakatit panna väljaspoole aeda nii, et mängu sees oleks nende sõnum nähtav.

RÕHUTAN: Kalju ei tolereeri sõda, Kalju toetab Ukraina inimesi ja me seisame nende eest alati ja lõpuni!

See on kontekstist välja rebitud olukord ja olen seisukohal, et poliitika ja sport tuleb nii palju kui VÄHEGI võimalik lahus hoida.