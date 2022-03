„Olukord olümpiakülas on eskaleerunud ja muutunud talumatuks!" Venemaa ja Valgevene sportlased saadetakse paraolümpialt koju

„Kiiresti arenevad sündmused on meid pannud unikaalsesse ja võimatusse olukorda. Sellises olukorras ei saa me paraolümpiamänge alustada,” sõnas paraolümpiakomitee president Andrew Parsons.

„Paljud alaliidud on olnud ühenduses oma riikide valitsustega ja paljud on lubanud võistlemisest loobuda,” lisas Parsons, et Venemaa rünnak Ukraina vastu on ajanud sportlased marru.