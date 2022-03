Venelased lubati paraolümpiamängudele, kuid lätlased keelduvad seal nendega mängimast

4. märtsil algavad Pekingis talvised paraolümpiamängud. Kui ülemaailmselt on Venemaa ja Valgevene sportlastel keelatud päris mitmel alal võistlemine, siis paraolümpiamängudel lubatakse nad neutraalsete sportlastena siiski starti. See on tekitamas aga teiste riikide atleetide seas vastuseisu. Nüüd teatas Läti ratastoolikurlingu võistkond, et nemad venelaste vastu rajale ei lähe.