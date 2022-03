Luureraport: Hiina ametnikud palusid Venemaal Ukraina ründamisega oodata olümpiamängude lõpuni

Venemaa president Vladimir Putin ja Hiina president Xi Jinping kohtusid omavahel Pekingi olümpiamängude avamise eel. Foto: Alexei Druzhinin, AP/Scanpix

The New York Times on saanud jutule USA presidendi Joe Bideni administratsiooni ametniku ja ühe hästi informeeritud Euroopa tippametnikuga. Mõlemad kinnitasid väljaandele, et Hiina riigijuhid vestlesid Pekingi olümpiamängude eel venelastega ning soovitasid neil Ukraina ründamisega oodata olümpiamängude lõpuni. Venemaa alustaski sõjategevusega 24. veebruaril ehk neli päeva pärast OM-i lõppu.