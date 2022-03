Gazpromi üle parda heitnud UEFA asub nüüd arutama venelasest tippjuhi saatust

Nüüd on UEFA kaalumas, kas juhtkonnast välja visata ka venelane Aleksandr Djukov. Peterburi Zeniti ja Venemaa Jalgpalli Liidu president Djukov juhib ka Gazpromi. UEFA täitevkomitees on Djukovit seni peetud tähtsuselt teiseks meheks. Kuna spordis venelastele seatud piirangud ei ole seni puudutanud ametnikke, siis on ka Djukov siiamaani ametis. Nüüd on UEFA pidamas aga erakorralist koosolekut, et arutada Djukovi edasist saatust.