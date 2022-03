Eestlastele tuttav Valgevene atleet läks Ukraina vabaduse eest sõdima. „Ühel hetkel suur sportlane, teisel hetkel veel suurem inimene”

45-aastane Pavel Šurmei on Eesti spordihuvilistele tuttav. Ta on Tallinnas peetaval Alfa sisesõudmise jõuproovil kuus korda võidutsenud, on siin kunagi püstitanud ka maailmarekordi. Nüüd võttis Lidas sündinud Šurmei püssi kätte ja läks sõtta. Aga mitte Valgevene diktaatori Aljaksandr Lukašenka käsul Ukraina linnu pommitavatele venelastele appi, vaid sellele vastu seisma.