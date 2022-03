Maailma parimad poksijad haarasid Ukraina kaitsmiseks relvad

Ukraina säravamate sportlaste sekka kuuluvad Ussõk ja Lomatšenko on lapsepõlvesõbrad, kes unistasid koos poksimaailma vallutamisest. 35-aastane Ussõk on olümpiavõitja, maailmameister ning profipoksi raskekaalus on praegu tema valduses WBA, WBO, IBF-i ja IBO meistrivööd. 34-aastane Lomatšenko on kahekordne olümpiavõitja ja kahekordne maailmameister. Profina on ta olnud sulg-, poolkerge- ja kergekaalu tšempion. Profipoksi kõikide kaalukategooriate peale peetavas ülemaailmses pingerivis on Ussõk teisel ja Lomatšenko kaheksandal kohal. Praegu peaksid nad valmistuma järgmisteks tiitlimatšideks, kuid reaalsuses on nad haaranud relvad, et seista kodumaa vabaduse eest.

Kui Venemaa ründas 24. veebruaril Ukrainat, siis olid nii Ussõk kui ka Lomatšenko parasjagu välismaal. Ussõk oli tööasjus Inglismaal ja Lomatšenko kiriku külastamise pärast Kreekas. Seejärel naasid mõlemad kodumaale ja liitusid territoriaalkaitse pataljonidega. Ussõk viibib praegu Kiievis, Lomatšenko Odessas. Mõlemad on teinud sotsiaalmeediasse sõdurivarustuses postitusi ja kutsunud venelasi üles sõda lõpetama. Kiievis õhurünnakute eest varjunud Ussõk andis oma mänedžeri Egis Klimase vahendusel CNN-ile intervjuu, kus andis konkreetselt mõista, et vajaduse korral on ta valmis päästikule vajutama ja vaenlasi tapma.