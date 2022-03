Vene oligarh Roman Abramovitš müüb Londoni Chelsea jalgpalliklubi maha ja annetab tulu Ukraina sõja ohvrite heaks

"Abramovitš on Putini üks lähedasemaid nõuandjaid ja sõpru. Nagu kõik teised oligarhid, on ta paanikas. Abramovitš püüab Inglismaal oma villad maha müüa. Lisaks tahab ta kiirelt Chelsea'st lahti saada. Mina ja veel kolm inimest saime teisipäeval Abramovitšilt pakkumise Chelsea ostmiseks," rääkis harva intervjuusid jagav Wyss kolmapäeva hommikul ajalehele Blick.

Wyssi hinnangul küsib Abramovitš Chelsea eest esialgu liiga palju. Briti ajaleht Mirror kirjutas, et soovitud hind on 4,8 miljardit eurot, aga Abramovitš on nõus kuulama ka 3,6 miljardist eurost algavaid pakkumisi. Ent kolmemiljardilise pakkumise olevat venelane juba tagasi lükanud.