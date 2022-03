Tulevikumees Kristofer Piht: hooaja eesmärk on Premium liigas 15–20 väravat

Asjad ei läinud aga nii roosiliselt, kui Kristofer oleks lootnud, ning SPALi esinduse uks jäi kahjuks noormehele suletuks. „Esinduse lõhna ma väga nuusutada ei saanud ning mänguajaga ei läinud päris nii, nagu tahtsin,“ räägib Piht. 2020/21. hooajal sai Piht Itaalia U19 liigas platsile 14 korda, kuid skoorida ei suutnud kordagi. Mees ei ole aga lasknud sellel ennast mõjutada ning soovib pingutada ja areneda. „Kuigi mul ei kulgenud kõik ideaalselt ja esindusse ma ennast murda ei suutnud, siis ma tunnen, et andsin endast maksimumi, ja ei kahetse midagi,“ ütleb Piht. Itaalias olles mängis Pihtiga samas tiimis ka Georgi Tunjov , kes suutis end murda SPALi esindustiimi ja kaasa teha kümnes Serie A kohtumises. „Tunjoviga tegime igapäevaselt koos trenni, aga karmide koroonapiirangute ja elamissituatsiooni tõttu me väga palju rohkem kokku ei puutunud,“ seletab Piht.

Kõigest 16aastaselt Premium liiga debüüdi teinud Piht tõendas ennast järgmiste hooaegadega piisavalt, nii et huvi hakkasid tundma ka välismaa klubid. Pihti sõnul näitas esimesena huvi üles Atalanta, kuid SPAL tegi konkreetsema pakkumise. „Esimesena võtsid minu agendiga ühendust Atalanta klubi esindajad, aga kuidagi said SPALi skaudid samuti lõhna ninna ning nende huvi minu vastu oli konkreetsem,“ räägib Piht. SPALiga jõudiski noormees kokkuleppele ja 2020. aasta septembris sõlmisid Paide ja SPAL üheaastase laenulepingu. Leping nägi ette, et pärast esialgset laenuperioodi on Itaalia klubil võimalik ka Pihti mängijaõigused omandada.

Kristofer Piht on 20aastane ründaja, kes on sirgunud üles Keila JK ja Nõmme Unitedi noortesüsteemist. Pihti mängijaõigused omandas 2017. aastal Paide Linnameeskond ning sama aasta suvel sai noormees ka esimese mängupraktika Eesti kõrgeima tasemega jalgpalliareenil. Oma debüüthooajal saadud piiratud mänguminutitega suutis Piht küll Tartu Tammeka vastu väravasöödu anda, kuid noor ründaja pidi jala valgeks saamiseks veel natukene ootama. 2018. aasta hooajal õnnestus tal aga Paide esinduses korralikumalt kanda kinnitada, mida näitasid treenerite suurem usaldus mänguminutite suhtes ja ka esimesed väravad.

SPALi klubi asub Põhja-Itaalias Ferrara linnas, kus olid Pihti sõnul riigi kõige karmimad koroonapiirangud. „Poes ei tohtinud ise käia, igale poole sõidutati klubipoolse transpordiga ja noortesats elas kõik ühes kortermajas,“ räägib Piht. Samuti meenutab ta, et väljaspool korterelamut olid maskid kohustuslikud ja trenni sai ainult negatiivse koroonaproovi alusel. Piht elas korteris koos Soome noortekoondislase Patrik Raitaneniga, kes on esindanud Liverpooli akadeemiat ja mängib hetkel Helsingi HJK ridades.

2021. aasta suvel naasis ründaja Eestisse. Noormehe sõnul tuli ta tagasi, kuna SPAL ei pakkunud talle uut lepingut ning Paides oli ta kehtiva lepinguga seotud. „Itaalias lõppes hooaeg juuni keskel ning pärast seda tulin Eestisse tagasi. Mõned inimesed mõtlesid, miks ma kohe Paide eest mängima ei hakanud. Aus vastus on see, et vajasin paari nädalat puhkamiseks!“ seletab Piht. Ründaja tuli ametlikult tagasi Paide U21 tiimi eest 10. juulil, kui suutis Flora eakaaslasi kübaratrikiga kostitada. Paide esindustiimi eest ei suutnud Piht möödunud hooajal väravaid lüüa, kuid esiliigas lõi ta pärast Itaaliast tagasitulekut 16 mänguga 16 väravat.

Pihti sõnul on uue hooaja põhieesmärk Paide Linnameeskonnas kanda kinnitada ja hakata taas väravaid lööma. „Paidesse on ründearsenali tugevdamiseks toodud uusi ja häid mängijaid, pean ennast tõestama ja kehtestama.“ Eesmärgid on suured: kõmmutada Premium liigas 15–20 väravat.

„Tean, et selliste eesmärkide väljaütlemine võib vahepeal töötada vastupidiselt, aga siht on mul vähemalt selge – tean, mida pean tegema,“ räägib Piht. Uue treeneriga on mängija väga rahul ja tema sõnul on Karel Voolaid toonud tiimi oma kindla nägemuse. „Väga raske on öelda ühte kindlat asja, mis on muutunud, aga formatsioon, meeskondade vastu häälestamine, ülesehitus – sellised asjad,“ ütleb Piht. A-koondise kohta arvab Piht, et tal on veel pikk tee minna ning selleks on vaja alustuseks teha korralik täishooaeg Paides, pildile tõusta ja ennast tõendada.

Samuti saab Pihtilt uuritud SPALi ja Paide põhiliste erinevuste kohta. „Esimese iseenesestmõistetava asjana tooksin välja treeningukompleksi, kuna seal sai kasutada klubi enda väljakuid,“ räägib Piht. Paide Linnameeskond treenib hetkel Sõle hallis ja suvisel perioodil kasutab Nõmme Unitedi treeningukompleksi. Trennide kohta arvas Piht, et üleüldine treeningutase on Itaalias tema kogemuse põhjal parem, aga see on tingitud vabade päevade arvust. „Itaalias oli meil vabu päevi Eestiga võrreldes vähem ja tehti vähem pause – selle arvelt oli ka treeningutase kõrgem,“ seletab Piht.

Noore ründetalendi lemmik aspekt on Itaalia puhul aga mängude atmosfäär. „Ma ei saanud küll noortetiimis väga palju fännidega mänge, aga kui sai, siis isegi koroonaajal oli tegu võimsa atmosfääriga,“ meenutab Piht.

Noore ründaja sõnul on tal üks kindel eeskuju – Robert Lewandowski. „Lewandowski on viimastel aastatel supervormis olnud,“ räägib Piht. Müncheni Bayerni ja Poola koondise esiründaja on viimastel aastatel korjanud nii individuaalselt kui meeskondlikult metsikul hulgal tiitleid ja löönud väga palju väravaid. Kui Piht suudab tulevikus kasvõi poole Lewandowski väravaarvust lüüa, siis on Eesti koondisel selge tugitala esirivis olemas!