Venemaa loodud kontinentaalne jäähokiliiga KHL peab välismaiseid mängijaid pantvangis. Üksikutel on õnnestunud klubidega kokkuleppele jõuda, mõni on pääsenud põgenema. Sellest, mis Venemaal tegelikult toimub, hokimehed ei räägi, ning kui, siis kaude ja uudised on kasinad. Kolmapäeval ilmus Venemaa meedias lühike nupp, et soomlane Markus Granlund lahkus Salavat Julajevi klubist ette teatamata. Soome meedia sai Granlundi ka telefonitsi kätte, kuid tema ainus kommentaar oli: „Lahkusin jah, rohkem ei kommenteeri.”