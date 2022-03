"Karm" karistus Venemaale ja Valgevenele: nende sportlased võivad Pekingi paraolümpial võistelda, aga neutraalsena

"Oli tähtis, et jääksime poliitiliselt neutraalseks. See neutraalsus põhineb südamest tulevas uskumises, et spordil on võime ühiskonna puudusi kõrvaldada ja tuua meis isegi kõige mustematel hetkedel välja inimlikkuse. Otsustasime meie konstitutsiooni ja reeglite järgi võimalikest kõige karmima karistuse kasuks," rääkis rahvusvahelise paralümpiakomitee president Andrew Parsons.