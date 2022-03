Järjekordne suur spordiliit määras Venemaale ja Valgevenele karmid piirangud

Lisaks võtab UCI ära rahvusvahelise litsentsi kõikidelt Venemaa ja Valgevene klubidelt, sealhulgas Gazprom – RusVelolt ja Team Vozrozhdenielt. Automaatselt on tagasi lükatud kõik Venemaa ja Valgevene klubide avaldused, kes soovivad end UCI klubiks registreerida. Kõik Venemaa ja Valgevene võistlused kustutakse UCI kalendrist, sh Venemaa ja Valgevene meistrivõistlused. Edaspidi on keelatud võistelda Venemaa või Valgevene sümboolikaga riietes, sh on keelatud kanda rahvusvahelistel võistlustel Venemaa ja Valgevene meistrisärke. Ühtki Venemaa ja Valgevene kohtunikku ei kutsuta edaspidi UCI sõitudele.

“Mul on väga kahju kõikidest inimestest hoolimata nende rahvusest, kes peavad sõja tõttu kannatama. Mul on kahju sportlastest, kes peavad eemale jääma oma põhitegevusest, kuid need otsused ja sanktsioonid on õiged ja need võiksid kohati olla isegi veel karmimad,” ütles Eesti Jalgratturite Liidu president Raivo Rand. “Venemaa ja Valgevene kodanikud peaksid vastu hakkama neile kahele terroristile ja tegema kõik, et see julm ja ebaõiglane sõda lõppeks võimalikult kiiresti ja võimalikult väikeste kahjudega.”