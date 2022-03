Eestlaste kapten rääkis, kuidas karjääri lõpetanud Jürgen Zopp koondisesse tagasi jõudis

Eesti koondisesse kuuluvad tunamullu profikarjääri lõpetanud Jürgen Zopp (ATP 796.), Vladimir Ivanov (ATP 938.), Kenneth Raisma (ATP 1139.), Kristjan Tamm (ATP 1152.) ja Mark Lajal (ATP 1232.). Koondise kapten on Ekke Tiidemann.

Okeaania väikesaarte koondis on hoopis rahvusvahelisem: Colin Sinclair (Põhja-Mariaanid), Clement Mainguy (Vanuatu), Matthew Stubbings (Paapua Uus-Guinea), Matavao Fanguna (Tonga) ja Brett Baudinet (Cooki saared). Kaptenina juhendab koondist Fidžilt pärit Rob Krause.

Krause rääkis võistluseelsel pressikonverentsil, et pole varem kodust nii kauges kohas võistlustel viibinud. "Teadsime, et Eesti asub Venemaa piiri ääres. Väga ilus koht on siin," sõnas fidžilane. "See on kõige kaugem ja külmem koht, kus võistlenud oleme."

"Me tuleme kõik erinevatest riikidest, aga oleme varem üksteise vastu mänginud. Väikesaarte kommuun on üsna väike. Kui seal kuhugi jõuad, siis kõik teavad üksteist ja on omavahel mänginud," kirjeldas Krause Eestisse saabunud koondist.

Davis Cupi kohtumised toimuvad Tondi tennisekeskuses. "Oleme harjunud mängima välistingimustes, aga sisehallid sobivad ka. Seal on tegelikult lihtsam, tuul ja muud aspektid ei hakka segama," hindas kapten.

Mida teab Krause Eesti koondisest? "Isiklikult mängijaid ei tunne, aga nad on väga heal tasemel tugevad tennisistid. Meil on samuti head mängijad. Ootan põnevat ning head lahingut," vastas ta.

Krauselt uuriti veel, kuidas talle kohalik toit maitseb. "Siin on hea ja soe toit, mis kulub külmaga ilmaga ära," muigas ta.

Kes on Eesti esinumber?

Eestlaste kapten Ekke Tiidemann rääkis, et soovis lisaks neljale kohale tulnud mängjiatele koondisesse saada ka Mattias Siimari ja Daniil Glinka. Erinevatel põhjustel see aga ei õnnestunud.