Tehvandi Spordikeskus: meie ühelegi Venemaa ega Valgevene sportlasele, alaliidule või klubile enam teenuseid ei paku

- Toetudes eeldusele, et iga väike tegu, mis isiklikult või asutustel on võimalik teha laiemalt demokraatia ja vaba Ukraina toetamiseks, aitab kaudselt iga Ukraina kodanikku;

Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus, koos oma töötajatega on jätkuvas hämmelduses sellest, millist julma vägivalda kasutades ning valeinformatsiooni levitades hävitatakse inimelusid ning ühiskondi. Paljud need, kes täna hukkuvad rakettide või kuulide kaudu on lapsed ja noored, kes võinuksid olla mõne aasta pärast meie kliendid, eeskujud spordis, uhkuseallikad oma vanematele. Kutsume üles teisi spordikeskuseid ning kaasmaalasi isiklikult toetama oma võimete piires tegevusi, mis aitaksid Ukrainat ülimalt raskel ajal. Kutsume üles ka oma riigiesindajaid koos liitlastega kiiretele ja otsustavatele tegudele, mis ei laseks kurjusel võidutseda Ukrainas. Spordis eeldame me alati ausat mängu – täna toimuv on kaugel nendest põhimõtetest, mis on spordis au sees.