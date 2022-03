Dmitri Tursunov: Kontaveit on piisavalt hea, et suurt slämmi võita, aga oma mängu arendades on tal selleks rohkem võimalusi

Venelasest endine tippmängija Dmitri Tursunov on lühikese ajaga pannud Kontaveiti mängima tennist, mis on viinud ta viie turniirivõiduni ja maailma edetabelis 30. kohalt viiendale. Järjekordne tähis pandi maha möödunud nädalal Kataris Dohas, kus ta jõudis WTA 1000 kategooria turniiri finaali, kaotades seal poolatarile Iga Świątekile. Edetabelipunktide poolest kaalukam saavutus on olnud ainult mullune WTA finaalturniiri finaal Mehhikos.

Kahe turniiri vahel - järgmine WTA 1000 turniir algab juba 9. märtsil Indian Wellsis - koos Kontaveitiga Eestisse põiganud Tursunov nõustus Eesti Päevalehega tormilisele ajale pisut tagasi vaatama ning analüüsima, mis on Eesti suurimal spordisaadikul suure slämmi turniiri võitmisest, mida fännid ja eksperdid temalt juba kannatamatult ootavad, seni puudu jäänud.

Dmitri Tursunov, kui raske oli teil eelmisel nädalal, kui Ukrainas sõjasündmused algasid, tennisele keskenduda?



Minu jaoks oli see lihtsam, sest ma ei pea väljakul mängima. Ma ei oska öelda, kuidas Anett end tundis. Mõistan, et keegi maailmas ei taha sõda näha, kuid usun, et see on hetkel minu ja Aneti kontrolli alt väljas. Kas me sellele matši ajal keskendume või mitte - see ei muuda midagi.