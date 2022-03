VIDEO | Ukraina tennisetäht alistas emotsionaalses lahingus venelanna: olin riigi eest missioonil

Svitolina teatas esialgu esmaspäeval, et ei kavatse venelannaga kohtuda. Põhjuseks mõistagi Vene vägede sissetung Ukrainasse. "Ukraina tennisistid ootavad, et ATP, WTA ja ITF järgiksid ROKi soovitust, et Venemaa ja Valgevene mängijad võivad osaleda vaid neutraalsete sportlastena, ilma rahvuslike sümbolite, lipu ja hümnita," teatas Svitolina.