Ukraina laskesuusaliit andis teada, et kodumaad kaitstes on hukkunud endine noortekoondislane Malõšev. Ta viibis ajateenistuses, kui Venemaa 24. veebruaril Ukrainat ründas, nii tuli asuda päriselt võitlusesse. "Ere mälestus, kangelased ei sure!" kirjutas alaliit.