Venemaa sportlased on Hiinas paraolümpial kohal, aga kas nad ka võistlevad?

Enamus Venemaa ja Valgevene parasportlastest on juba olümpialinnas kohal, kuid Ukraina ja Suurbritannia nõuavad nende mängudelt eemaldamist.

Daily Mail kirjutab, et üks võimalus on paraolümpiakomiteel lubada neil võistelda neutraalsete sportlastena.

Ukraina koondis, mis on Pekingi poole teel, on IPC-d hoiatanud, et "nende pärandit hinnatakse nende tegude järgi".

Venemaa ja Valgevene spordialaliidud on juba paljudest suurtest rahvusvahelistest spordiorganisatsioonidest sõja tõttu Ukrainas põlu alla pandud.

Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) teatas esmaspäeval, et ei soovita rahvusvaheliste võistluste korraldajatel Venemaa ja Valgevene sportlasi oma jõuproovidele kutsuda.

ROK lisas, et kui "juriidilistel põhjustel või lühikese etteteatamise aja tõttu" pole see [Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemise keelamine] võimalik, soovitavad nad võistluste korraldajatel lubada Venemaa ja Valgevene sportlased võistlema vaid neutraalse lipu all ning just seetõttu võibki IPC homme otsustada leebema karistuse kasuks.

Küll aga kinnitas ROK täna, et kaks venelasest ROK-i liiget ja kaks auliiget jäävad oma positsioonidele. Need kaks liiget on 1994. aastal ROK-i valitud Venemaa tenniseliidu president Šamil Tarpištšev ja kahekordne teivashüppe kuldmedalist Jelena Issinbajeva, kes valiti organisatsiooni 2016. aastal.

Venelastest ROK-i auliikmed on Vitali Smirnov, kes oli ROK-i liige aastatel 1971-2015, ning neljakordne ujumise olümpiavõitja Aleksandr Popov (ROK-i liige 2000-2016).