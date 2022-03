Sel reedel ja laupäeval | Karjääri lõpetanud Jürgen Zopp tuleb Eesti Davis Cupi meeskonnale appi

Eesti meeskonda kuuluvad Jürgen Zopp (ATP 796.), Vladimir Ivanov (ATP 938.), Kenneth Raisma (ATP 1139.), Kristjan Tamm (ATP 1152.) ja Mark Lajal (ATP 1232.). Okeaania väikesaarte koondise esinumber on 27-aastane Põhja-Mariaanide tennisist Colin Sinclair (ATP 665.), kes oma parimatel päevadel on olnud maailma edetabelis 410. kohal.

Eesti meeskonna kapten Ekke Tiidemann rääkis "Matšpalli" podcastile, kuidas Zopi osalemine Davis Cupil teoks sai: "Arvan, et Jürgen on heas seisus. Ta on küll turniiritennise lõpetanud, aga mängib klubimänge ja on ise hästi positiivselt meelestatud. See, kuidas ta meeskonda sai, oli kahepoolne - Jürgen ütles, et võiks proovida mängida ja ma hakkasin sellest kohe kinni, kuna meil endal suurt valikut ei ole."

Tiidemann tõdes, et oleks tahtnud meeskonda kutsuda veel Mattias Siimari ja Daniil Glinka, kuid kumbki ei saanud erinevatel põhjustel Eestisse tulla.

Tiidemann polnud veel pühapäeval otsustanud, kes Eesti meeskonnast on esimene ja teine number ning kes mängivad paarismängu. "Nad on kõik üsna võrdsed. Edetabelikohti ja nende mänge vaadates ei ole otsust lihtne teha. Mingeid mõtteid on. Teeme esmaspäeval ja teisipäeval trennid ära ja kui tabeli tegemise aeg tuleb, siis on aega otsustada," sõnas ta.

Eksootilisest vastasest teab Tiidemann kõige paremini nende esinumbrit, aga on kuulnud ka 40-aastasest paarismängijast, Cooki saarte tennisistist Brett Baudinet'st.

"Sinclairi nimi on mulle juhuslikult ennegi silma jäänud. Ta on mänginud USA ülikoolis ning viimasel ajal osalenud suhteliselt sarnastel ITF-i turniiridel meie mängijatega. Üks vanem mees on neil paari mänginud juba aastast 2000. 40-aastaselt võib ta korralikult paari mängida. Nende teine number pole meesteklassis midagi erilist teinud, aga mängis päris okeilt juuniore," pidas Tiidemann silmas 2003. aastal sündinud Vanuatu mängijat Clement Mainguy'd, kes ITF-i juunioride edetabelis sai 2021. aasta alguses kätte 174. koha.