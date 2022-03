VIDEO | Sõjaküsimustest tüdinud Chelsea peatreener kaotas enesevalitsuse

Vladimir Putiniga lähedalt seotud Abramovitš teatas eelmisel nädalal, et annab klubi juhtimise üle heategevusliku sihtasutuse usaldusisikutele. Sellest hetkest alates pole möödunud pea päevagi, kui Chelsea pressikonverentsil poleks jutuks tulnud Venemaa sissetung Ukrainasse ja kõik sellega seonduv.

Tuchelilt küsisi täna, kas Abramovitš ja tema olukord võib hakata Chelseale tulevikus probleeme valmistama. Sakslane vastas esmalt viisakalt: "Ma pean ütlema, et seda on hetkel liiga palju, et ma sellele vastata saaksin. Ma pole ühestki detailist teadlik, ning ma ei tea, milline on kogu olukord."

"Nõustume kõik, et on palju-palju tähtsamaid asju kui jalgpall, see ei muutu kunagi. Ning asjad nagu sõda on muidugi palju tähtsamad. Aga härra Abramovitši rolli pole mul õigus kommenteerida, sest ma lihtsalt ei tea sellest piisavalt."

Tuchel lisas, et Chelseas üritatakse nii palju kui võimalik keskenduda jalgpallile, kuigi Ukrainas toimuva tõsidus on kõigile kohale jõudnud. "Ma leian, et meil on õigus spordile keskenduda," ütles sakslane.

Kui Tuchelilt aga kolmandat korda Ukraina sõja kohta arvamust küsiti, kaotas ta enesevalitsuse: "Kuulake, kuulake, kuulake, te peate lõpetama, ma pole poliitik. Te peate lõpetama, ausalt. Ma saan seda ainult korrata ning ma tunnen end halvasti, et pean seda kordama, sest ma pole kunagi sõda kogenud. Tunnen end isegi siin rääkides halvasti, sest ma olen privilegeeritud - ma istun siin rahus. Ma teen endast parima, kuid te peate lõpetama mult nende küsimuste küsimise, sest mul ei ole teile vastuseid."

Tuchel tõreleb ajakirjanikega video lõpus alates 3:16.