VTB Ühisliiga hooaeg jätkub, Kalev/Cramo mängude tulemused on tühistatud

Möödunud neljapäeval tungisid Venemaa väed Vladimir Putini käsul Ukrainasse. Päev hiljem teatas BC Kalev/Cramo , et lahkub liigast, kuhu nad on kuulunud 2009. aastast saadik.

Poola klubi Zielona Gora teatas veidi hiljem, et on peatanud oma liikmelisuse. VTB Ühisliiga pressiteate kohaselt on Poola klubi kolm järgmist VTB kohtumist edasi lükatud. Kas Zielona Gora liigas kunagi jätkab, pole mainitud.