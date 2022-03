FIS otsustas ümber: venelasi ja valgevenelasi sel hooajal enam starti ei lubata

Alles esmaspäeval teatas FIS, et nemad sportlastel võistlemist keelama ei hakka. "Ausa ja kaasava konkurentsi tagamiseks ei tohi riiklikud alaliidud ega kohalikud korraldajad sportlasi karistada soo, rassi, rahvuse või seksuaalse sättumuse alusel," selgitas FIS.

Nüüdseks on FIS aga ümber mõelnud. "Et tagada FIS-i võistlustel kõikide sportlaste ohutus ja turvalisus, otsustas FIS-i nõukogu ühehäälselt, juhindudes ROK-i (Rahvusvaheline olümpiakomitee) soovitustest, et ükski Venemaa ega Valgevene sportlane ei saa ühelgi FIS-i võistlusel sel hooajal osaleda," seisis pressiteates.