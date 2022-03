Hyundail oli olemas plaan B juhuks, kui Ott Tänak poleks otsustanud tiimiga liituda

Muu hulgas peatuti pikemalt Elfyn Evansil (Toyota), kelle vastu Hyundai tundis suurt huvi. "Kui Ott Tänak poleks meiega 2020. aastaks liitunud, oleks meie valik langenud Evansi peale," avaldas Adamo.

Viimasel kahel hooajal suutis just Evans Sebastien Ogier'le suurimat konkurentsi pakkuda, kuid tänavune hooaeg on alanud mustades toonides. Nii Monte Carlos kui Rootsis kuulus waleslane võiduheitlusesse, kuid langes mõlemal rallil avarii tõttu suurest mängust. Nii on tal kahe etapiga kirjas vaid neli punkti.

"Ärge saage minust valesti aru, aga ütleksin praegu, et ta on võimaluste luhtamiste mees. Olen viimastel aastatel näinud teda jätmas nii palju võimalusi kasutamata, et see avaldab isegi veidi muljet," ütles Adamo. "Ta suudab teha imelisi rallisid, kus tundub puutumatu. Kuid siis juhtuvad asjad, kus küsin endalt, et miks?"

Adamo usub siiski, et Evans võib ka tänavu tiitliheitlusesse sekkuda, ehkki on tiimikaaslasest Kalle Rovanperäst 42 punktiga maas. "Palju etappe on veel tulemas. Hübriid võib osutuda suureks jokkeriks ning millekski, mis hakkab tekitama ootamatuid probleeme. Loodan, et need lahendatakse peagi," rääkis itaallane. "Palju rallid on veel ees ootamas ja ma poleks üllatunud, kui olukord veel pea peale pöörduks."

Evans on viimasel kahel hooajal teeninud kokkuvõttes teise koha, mõlemal juhul jäi ta alla Ogier'le. "Ogier'le kaotamine maandas mõnes mõttes pingeid, sest alati said öelda, et kaotasingi Ogier'le. Nüüd aga teda enam pole ehk pole ka enam vabandusi," tõdes Adamo.