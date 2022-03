Venemaa ühe rikkaima mehe omapärane olukord. Kas sanktsioonidega silmitsi seisev Chelsea tippklubi omanik aitab Ukrainas rahu taastada?

Abramovitš ostis Chelsea 2003. aastal Briti ärimehelt Kenneth Batesilt väidetavasti 140 miljoni naela eest. Oligarhi ajastul on Chelsea positsioon jalgpallis drastiliselt muutunud. Forbesi hinnangul oli Londoni klubi 2021. aasta kevade seisuga väärtuselt maailma seitsmes, klubi väärtuseks hinnati 3,2 miljardit USA dollarit. Abramovitši ajastul on Chelsea võitnud 18 suurtiitlit. Praegu on Chelsea valitsev Euroopa Meistrite liiga võitja, UEFA Superkarika võitja ja valitsev klubide maailmameister. Möödunud pühapäeval oli peatreener Thomas Tucheli hoolealustel võimalik võita Abramovitši ajastu 19. suurem trofee, kuid Inglismaa liigakarikasarja finaalis jäädi pärast penaltiseeriat FC Liverpoolile alla.

Abramovitš üllatas kõigest päev enne finaali Inglismaa jalgpalliüldsust, teatades ootamatult, et annab klubi juhtimise üle heategevusliku sihtasutuse usaldusisikutele. Financial Timesi teatel võib sammus näha ettevalmistust sanktsioonide järgmiseks ringiks, mille nimekirja võib spekulatsioonide järgi kuuluda ka Abramovitš, sest tal olevat Vladimir Putiniga soojad suhted.