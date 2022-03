ARVAMUS | Korvpalli MM-valiksari: Poolaga läks õnneks, aga viimases aknas on meil ikkagi võidukohustus

Mitte seepärast, et me oleks senises neljas kohtumises teinud ülihead esitused, kuid nähtud vastasseisud tõestasid, et meie tavapärane mänguklass on tõusnud tasemele, mis lubab ka enda jaoks keskpärasel päeval Euroopa keskmike vastu võiduvõimeline olla. Mängides sealjuures mitte kõige tugevamas rivistuses.

Poola oli 2019. aasta MM'il kaheksas. Toonasest MM-koondisest oli Eesti vastu mängudes koondises vaid kaks meest ehk täiesti uue näoga meeskond. Ka peatreener uus. Meil ei ole põhjust vastu rinda taguda ja öelda, et mängisime võrdselt maailma tipptasemel riigiga. Küll aga, me mängisime võrdselt Euroopa TUGEVA keskmikuga, kes on osalenud järjest kuuel Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril, mis on ka meie eesmärk – olla järjekindlalt finaalturniiride koondis. Mängud Poolaga tõestasid, et see tase on meil tänasel päeval selgel kujul olemas.

Pärast mänge Poolaga oleme vahegruppi jõudmisele väga lähedal, aga oleks vale selle mõttega piirduda või veelgi enam, hakata kaalutlema, et mis siis saab kui Poola viimases aknas mõlemad mängud võidab. Las võidab.

Meie ainus mõte peab olema suunatud sellele, et me saame igal juhul alagrupist edasi ja kaasa tuleb võtta võimalikult palju võite, mis annaks hea või vähemalt teistega võrdse platvormi maailmameistrivõistlustele pääsu eest heidelda. Meil on VAJA võitu, kas Saksamaa või Israeli üle ja vot siis saame panna valiksarja esimesele etapile väga hea hinnangu. See on tehtav, see tuleb ära teha.