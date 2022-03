Reval-Sport/Mella jätkab meistrivõistlustel täiseduga

"Täna oli näha, et kõikidel tüdrukutel silmad särasid ja mänguisu oli suur. Alguse väikesest närvilisusest saime üle üksteist toetades. Kõik olid valmis võtma vastutust. Vaatamata suurele võidule, leiab siiski pisidetaile, mida me tulevikus parandada saame," ütles eile Mella kasuks seitse väravat visanud Anastasjia Bušina.

"Meil on tänavune hooaeg kaunis raskelt läinud. Mella pink on pikk ja nad mängivad suhteliselt agressiivset käsipalli, millega me ei suuda kaasa minna. Rünnakul ei suutnud keegi väikese vigastusega maadelnud mängujuht Merili Heinla kohta täita. Seis on praegu selline aga teeme tööd edasi ning varsti on juba ees uus mäng, kus loodame oma sooritust parandada," võttis mängu kokku Kehra treener Indrek Lillsoo.