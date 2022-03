Valeri Karpin avaldas lootust, et Venemaa jalgpallikoondisele määratud sanktsioonid tühistatakse

Pühapäeval oli FIFA ja UEFA teatanud, et Venemaa koondiste MM-valiksarja kodumängud viiakse neutraalsetesse mängupaikadesse ja meeskonda hakatakse nimetama "Venemaa jalgpalliliiduks". Seepeale leidsid Poola, Rootsi ja Tšehhi ühiselt, et keelduvad Ukrainas "denatsifitseerimist" kavandava Venemaaga pallimurul kohtumisest.

"Öelda, et Venemaa treeneritetiim on pettunud FIFA otsuses, on sama, kui üldse mitte midagi öelda. Loomulikult ootasime, et parim selguks jalgpalliväljakul. Kahju nendest kuttidest, kes unistasid MM-ile jõudmisest ja nüüd kaotasid lootuse. Loodan, et FIFA ja UEFA sanktsioonid tühistatakse nii pea kui võimalik ja Venemaa jalgpall saab naasta rahvusvahelisele areenile," rääkis Karpin Venemaa jalgpalliliidu pressitalituse vahendusel.