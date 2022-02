DELFI POOLAS | Haruldaste kolmestega üllatanud Kotsar: olen kuttide üle uhke

"Ma ei ütleks, et asi oli lõpus kinni. Meil oli esimesel poolajal ja kolmandal veerandajal päris palju võimalusi edu kasvatada. Kui olime kümnega ees, oleksime pidanud seda kasvatama või hoidma. Oleksime pidanud mängu lõpus rohkemaga ees olema, mitte punkt-punktis mängima. Viimastel minutitel võib mäng ükskõik kumba kasuks minna,"rääkis Kotsar pärast mängu.

Täpselt nii - kaugvisked, mis on tema jaoks tõeline haruldus. Kahe profihooaja jooksul on Kotsar Saksamaal teele saatnud ühe kolmese ja seegi on mööda läinud. Kotsar on varasematel aastatel lubanud kaugvisete kallal kõvasti tööd teha ja vähemalt esmaspäeval olid viljad käes.

Vaatamata kaotusele on Eesti seis MM-valiksarja D-grupis igati rahuldav. Neljast võistkonnast jääb valiksarja teisest ringist välja vaid viimane. Praegu tundub, et selleks on Poola. Eesti edestamiseks tuleb neil võita mõlemad kohtumised ja loota, et Eesti enam võidulisa ei teeni. Pärast jaanipäeva peetavates mängudes on nii Eesti kui ka Poola vastasteks Iisrael ja Saksamaa.