DELFI POOLAS | Jukka Toijala: pärast sellist kaotust ei oska õnnelik olla, aga selle akna tulemus oli tegelikult okei

„Kui kaotad niimoodi, on kehv olla, aga siis mõtled, et oli kaks kõva ja füüsilist mängu. Jäime kahe mängu kokkuvõttes kahe punktiga plussi. Poola peab võitma mõlemad allesjäänud mängud, et meist mööda minna. Meil on kõik oma kätes. Ei oska praegu õnnelik olla, aga olen realist. Tulemus, mis sellest aknast saime, on okei. Kui oleksime täna kaotanud viiega, oleks olnud juba väga raske,” rääkis peatreener Jukka Toijala pärast kohtumist.

Eesti alustas kohtumist hästi, aga lasi Poola järgi. Viimastel minutitel hoidsid eduseisu juba pigem võõrustajad.

„Tulime mängule õige suhtumisega. Olime valmis nii vaimselt kui ka füüsiliselt võitlema. Taas väsisime natuke, tulid veaprobleemid, mis võtsid tempot ära. Läks maadluse moodi mänguks. Oleme ausad, et me ei saanud oma asju rünnakul toimima, mida olime kavatsenud muuta. Meil polnud piisavalt trenne, et asju paika saada ja kui vastane paneb kõva surve peale, võib enesekindlus kaduda. Tuleb vastasele au anda,” ütles Toijala.

Olude sunnil koosnes Eesti koondise mängujuhtide osakond Märt Rosenthalist ja Siim-Markus Postist. Kuigi reedeses võidumängus esinesid mõlemad paremini kui Lublinis, andis Toijala neile au.

„Siin olid mõned mängijad, kes said sel tasemel esimest korda nii palju mänguaega. See kõik tuleb meile tulevikuks kasuks. Meie mängujuhid väsisid kindlasti ära. Aga tänan neid – nad olid tublid. Ilmselt ei arvanud nad ka ise, et nad nii suures rollis on,” lausus soomlane.