Kontaveiti konkurent keeldus venelanna vastu mängimisest

"Ukraina tennisistid ootavad, et ATP, WTA ja ITF järgiksid ROKi soovitust, et Venemaa ja Valgevene mängijad võivad osaleda vaid neutraalsete sportlastena, ilma rahvuslike sümbolite, lipu ja hümnita," teatas Svitolina.

ROK teatas esmaspäeva pärastlõunal, et ei soovita rahvusvaheliste võistluste korraldajatel Venemaa ja Valgevene sportlasi oma jõuproovidele kutsuda. Olümpiakomitee lisas, et kui "juriidilistel põhjustel või lühikese etteteatamise aja tõttu" pole see [Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemise keelamine] võimalik, soovitavad nad võistluste korraldajatel lubada Venemaa ja Valgevene sportlased võistlema vaid neutraalse lipu all.