AMETLIK | Venemaa jääb võrkpalli MMist ilma

Võrkpall. Foto: Anni Õnneleid

Itaalia meedia spekuleeris eile õhtul, et maailma võrkpallliit (FIVB) on langetanud lõpuks otsuse, et tänavused võrkpalli maailmameistrivõistlused ei toimu Venemaal. Täna tuli selle kohta ametlik kinnitus ka FIVB-lt.