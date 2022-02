Ukrainast pagenud Eesti jalgpallur: kui raketti nägin ja plahvatusi kuulsin, tegin kõne abikaasale ja rääkisin südame puhtaks

"Lendasin Kiievisse. Järgmiseks päevaks oli rongipilet ostetud. Pidin sõitma Harkovisse. Mänedžer helistas samal päeval ja ütles, et sõda on alanud," rääkis Ainsalu Betsafe Live jalgpallipodcastis .

Küsimusele, kas ta ei arvanud Ukrainasse lennates, et see ei pruugi praegusel poliitiliselt teraval ajal kõige parem mõte olla, vastas Ainsalu: "Olin nendega nii palju suhtluses olnud ning seal ka detsembris kohapeal käinud. Sealsed inimesed ütlesid, et nad on kaheksa aastat niimoodi elanud, lihtsalt Euroopa tähelepanu on viimasel ajal nii palju suurenenud. Keegi ei arvanud kohapeal, et kohe läheb sõjaks."