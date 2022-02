ROK: Venemaa ja Valgevene sportlased ei tohiks rahvusvahelistel võistlustel osaleda

ROK lisas, et kui "juriidilistel põhjustel või lühikese etteteatamise aja tõttu" pole see [Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemise keelamine] võimalik, soovitavad nad võistluste korraldajatel lubada Venemaa ja Valgevene sportlased võistlema vaid neutraalse lipu all. Samuti ei tohiks sel juhul kasutada võistlustel ühtegi Venemaa riigi sümboolikat ega esitada Venemaa hümni.